URGENTE: Sobe para 9 o número de casos de coronavírus confirmados no Ceará

Novo boletim da Secretaria da Saúde do Estado foi divulgado na tarde desta segunda-feira (16).

O Ceará tem nove casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) publicado na tarde desta segunda-feira (16). Destes, oito são em Fortaleza e um em Aquiraz. São 62 casos suspeitos e 99 descartados. O número de infectados saltou de três no domingo (15) para nove atualmente.





O governador Camilo Santana anunciou na tarde desta segunda-feira (16) que o Ceará entra em estado de emegência em saúde pública para combater o novo coronavírus. O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Alberto Martins, é o coordenador das ações. As medidas vão ser publicadas em um decreto no Diário Oficial, mas algumas já foram anunciadas pelo governador:





- Suspensão de aulas e atividades em escolas estaduais e municipais e universidades públicas (o mesmo é recomendado para escolas privadas) a partir de quinta-feira (19) por 15 dias;





- Suspensão de visitas a unidades prisionais;





- Suspensão de férias de servidores públicos da saúde;





- Obrigatoriedade de higienização, pelo menos uma vez ao dia, do transporte público;





- Suspensão de eventos públicos que devam reunir mais de 100 pessoas;





- Ofício para Anac e Anvisa solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará.





Picos podem chegar em abril e maio





O Ceará pode ter picos da doença em abril e maio, segundo estimativas do secretário Carlos Alberto Martins, divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda.





Há dois dias, o Ceará está fazendo os testes localmente, segundo o secretário Martins. Se houver um pico de casos, apenas os doentes mais graves vão passar pelos testes.





Os três primeiros pacientes infectados no Ceará estão bem, segundo a Sesa. Eles têm 57 anos, 85 e 82 anos. São de duas famílias, sendo que dois deles estiveram nos Estados Unidos e o outro na Europa. Os dois doentes que têm mais de 80 anos estão internados, mas podem receber alta em 24 horas e o terceito esté em isolamento domiciliar.





A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.





O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.





TRANSMISSÃO E CUIDADOS





O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.





SINTOMAS





Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.





PREVENÇÃO





As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.





