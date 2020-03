Sobral registra terceiro caso suspeito de coronavírus

Neste sábado (14/03), foi registrou o terceiro caso suspeito do novo coronavírus, informou a Secretaria da Saúde de Sobral, distante 240 quilômetros da capital Fortaleza.





Neste momento dois pacientes apresentam sintomas leves da doença, de acordo com a secretaria. Eles estão em isolamento domiciliar e monitorados. Amostras foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen-CE) para confirmar se foram infectados.





O primeiro caso suspeito do novo coronavírus que entrou no balanço do Ministério da Saúde foi descartado, em 03 de fevereiro. Após chegar de uma viagem de meses a trabalho na China e apresentar alguns sintomas. O paciente foi diagnosticado com rinovírus, causador de resfriados comuns.





Fonte: Blog do Veríssimo