RAIO ATINGE RESIDÊNCIA E DEIXA FERIDOS EM CAMOCIM

Na manhã desta segunda-feira (16), durante uma forte chuva, um raio atingiu uma residência na Rua Bandeirantes, no Bairro Boa Esperança, em Camocim.





A casa pertence ao Senhor Raimundo, que não estava no local no momento do ocorrido.





Sua filha e neta, que estavam no interior da residência, ficaram feridas.





Ambas foram levadas ao Hospital Murilo Aguiar.





Logo após o fato, amigos passaram a compartilhar um vídeo, onde, além das imagens do estrago causado pelo raio, é feito um pedido para que as pessoas ajudem o Senhor Raimundo a reconstruir sua casa.





Ele mora em frente ao comércio do Garçom conhecido como "Beabá".





