PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS: UNINTA suspende atividades acadêmicas presenciais

Como medida preventiva ao contágio pelo novo coronavírus, o Centro Universitário Inta (UNINTA) decidiu suspender as atividades acadêmicas presenciais até o dia 5 de abril de 2020. Ficam suspensos também os serviços de atendimento nas Clínicas Escola de Fisioterapia, Odontologia, Psicopedagogia, além do Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI) da instituição.





Os atendimentos administrativos funcionarão de 7h30 às 17h30 de forma presencial e através dos telefones e e-mails institucionais. Continuam a funcionar também as atividades acadêmicas da modalidade de ensino a distância. Todas as informações oficiais do UNINTA serão divulgadas no site uninta.edu.br , de acordo com a necessidade e evolução do quadro epidemiológico.





Até o momento, o estado do Ceará confirmou 3 casos do Covid-19, nenhum em Sobral. O UNINTA reforça que, ao apresentar sintomas da doença, deve-se procurar de imediato ajuda médica para confirmação e tratamento, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.





PREVENÇÃO





Como forma de prevenção, é imprescindível a adoção de algumas medidas de higiene, citadas a seguir:





-Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos utilizando água e sabonete;





-Evitar tocar os olhos, a boca e o nariz com as mãos sujas;





-Desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência;





-Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel e descartá-lo após o uso;





-Evitar contato com pessoas doentes;





-Evitar aglomerações.