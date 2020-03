Dilma se confunde, elogia e ataca Bolsonaro ao mesmo tempo; vídeo

A ex-presidente Dilma cometeu uma gafe em uma palestra durante sua tour na Europa e virou um dos principais assuntos comentados nas redes sociais.



Confira o que disse o jornalista Augusto Nunes em sua coluna sobre o caso:





A voz que traduz para o francês a discurseira em dilmês termina uma frase e a pior governante de todos os tempos saca do bolso do terninho (ou paletozão) a bala de prata: “E o grave é que foi eleito no Brasil um neofascista”, acusa Dilma Rousseff.





Enquanto a tradutora traduz, o neurônio solitário prepara a continuação da ofensiva. E surpreende a plateia do auditório na França com um rasgado elogio a Jair Bolsonaro: “Um neofascista que tem por objetivo de… de destruir a destruição da soberania do país”.





A plateia caiu na gargalhada. Talvez porque Dilma revogara a acusação que havia acabado de fazer. Talvez porque a ex-presidente, pela primeira vez na vida, dissera uma verdade.





Assista:

Veja mais sobre: Politica

(República de Curitiba)