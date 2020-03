FERROVIÁRIO VENCE FORTALEZA POR 1 A 0

Na tentativa de desviar jogada aérea do Ferrão, Juan Quintero acertou a meta e garantiu vitória do adversário.

Ferroviário e Fortaleza duelaram na noite desta quarta-feira no estádio Presidente Vargas e deu Tubarão. Em gol contra marcado pelo zagueiro Juan Quintero no primeiro minuto da partida, o Ferroviário saiu na frente e administrou o placar durante os 90 minutos. O primeiro tempo foi recheado de oportunidades para o Leão, principalmente pela lateral, com David e na com presença de área, com Edson Cariús, que tentou muito, mas Nícolas estava em ótimo dia e salvou o Tubarão de levar um gol do ex-atacante da equipe coral.









CENAS LAMENTÁVEIS





Aos 33 minutos do segundo tempo, cenas lamentáveis no estádio Presidente Vargas. Houve uma briga na parte destinada à parte da torcida do Ferroviário. Uma cadeira chegou a ser arremessada contra um dos torcedores e a polícia agiu com spray de pimenta. Torcedores passaram mal na arquibancada e um deles foi atendido por outro torcedor, paramédico, que acompanhava a partida.









PRIMEIRO TEMPO





O primeiro gol da partida saiu logo no primeiro minuto em um vacilo do zagueiro Juan Quintero. Madson cobrou escanteio para o Tubarão e mandou na área, Quintero subiu para afastar de cabeça, marcando contra. o Fortaleza não se abateu e partiu para o jogo, principalmente pelas laterais, porque o meio-campo do Ferroviário estava bem preenchido em campo. David pela lateral, e Cariús levaram mais perigo para o gol de Nícolas durante o primeiro tempo. Pelo lado do Ferroviário, Tito teve as melhores chances, mas pecou na hora de finalizar para o Tubarão da Barra.





SEGUNDO TEMPO





A partida foi retomada com atrasado porque a equipe do Tubarão da Barra permaceu no vestiário. O Fortaleza tinha pressa, mas o Ferroviário adotou uma postura mais defensiva para segurar o resultado nos minutos finais. Em lance preocupante, Madson, do Fortaleza, caiu e ficou desacordado em campo. Imediatamente o atacante voltou para a partida, "desobedecendo" o departamento médico do Leão. A partida seguiu truncada, e o Fortaleza mesmo com mais posse de bola, não conseguia furar a defesa do Ferroviário, que soube trabalhar a bola para administrar o resultado positivo. Destaque para a atuação do goleiro Nícolas, que salvou Tubarão e foi bastante pressionado pelo Leão na reta final da partida.





