Garoto de 4 anos baleado e morto na Aerolândia é a quinta criança assassinada no Ceará em 2020

Subiu para cinco o número de crianças assassinadas no Ceará em apenas três meses de 2020. A vítima mais recente da violência foi o garoto Júlio César da Silva Moreira, 4 anos. Ele morreu na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro 1) nesta quinta-feira (26), após ser atingido por tiros. O crime ocorreu no bairro Aerolândia, Capital.





De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar no local do crime, alguns moradores estavam reunidos na entrada de um beco na Rua Tenente Jaime Andrade, na Aerolândia, na tarde de quarta-feira (25), quando apareceu um carro de onde saíram três homens armados.





Os desconhecidos passaram a atirar contra o grupo, atingindo quatro pessoas, entre elas, o pequeno Júlio César. Já o pedreiro Romário dos Santos Mota, 31 anos, foi baleado quatro vezes e está internado em estado considerado grave. Outros dois feridos já receberam alta médica.





O menino baleado foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil, através do seu Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já está investigando o crime e não descarta a hipótese de que o crime tenha ligação com a guerra travada entre traficantes de drogas ligados à facções criminosas que disputam o território do bairro.





Até ontem à noite, a Polícia não havia prendido nenhum suspeito do crime





Balanço da tragédia





O garoto Júlio César da Silva Moreira é a quinta criança assassinada no Ceará entre os dias 1º de janeiro e 26 de março. Veja a seguir, a lista das vítimas:





1 (13/01) – José Ramonis Trajano da Silva, 11 anos – Morto por bala perdida durante um tiroteio entre criminosos na Rua Plutão, no bairro Vila União, em Fortaleza, quando voltava de uma missa na companhia da mãe.





2 (22/02) – Jorgiane dos Santos Xavier, 1 ano e 11 meses – assassinada a tiros juntamente com o pai, Francisco Jorge Gomes Xavier, 39 anos, dentro de casa, na localidade de Vila Cumbe, zona rural de Beberibe. O duplo homicídio aconteceu madrugada de sábado de Carnaval. Um grupo armado e encapuzado invadiu a casa e matou pai e filha.





3 (10/03) – Enzo Gabriel Ferreira Ribeiro, 9 meses, morto a tiros, juntamente com a mãe, a adolescente Maria Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 anos, dentro de casa, na comunidade das Malvinas, no bairro Quintino Cunha, zona Oeste de Fortaleza. Crime praticado por uma facção.





4 (15/03) – Yuri Kelson Silva Ribeiro, 5 anos – morto a tiros juntamente com a irmã, Yasmin Silva Ribeiro, 14 anos; por bandidos da facção Guardiões do Estado (GDE), dentro de casa, na localidade de Cercadão dos Dicetas, no Icaraí, em Caucaia. O bando está preso.





5 (25/03) – Júlio César da Silva Moreira, 4 anos – morto a tiros na Rua Tenente Jaime Andrade, no bairro Aerolândia. Bandidos desembarcaram de um carro e passaram a atirar em um grupo de moradores. A criança foi baleada e morreu no IJF-Centro.





(Fernando Ribeiro)