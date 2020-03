Prefeito no Piauí morre com suspeita de coronavírus

O prefeito de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes, conhecido como Antonio Felicia (PT), 57 anos, e diabético, morreu na madrugada desta sexta-feira, 27, no pronto-socorro do município de Piracuruca com suspeita de Covid-19, aguardando resultado de exames para confirmar ou descartar a doença.





O atendimento e o diagnóstico foram feitos pelo prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves (PSD), que é médico. O material para análise de laboratório foi recolhido e os procedimentos para o imediato sepultamento já foram tomados.





Antônio Felicio comunicou ao gestor de Piracuruca, município próximo a São José do Divino, na quarta-feira,25, que estava com febre e dificuldades para respirar, sintomas semelhantes aos provocados pelo novo coronavírus.





Raimundo Alves recomendou buscar imediato atendimento em Teresina. Antônio Felicio não seguiu a orientação. A situação se agravou e o prefeito de São José do Divino recorreu ao Pronto-Socorro de Piracuruca e recebeu primeiro atendimento do médico Antônio Said. Na madrugada de hoje, 27, Antônio Felicio não resistiu e morreu com suspeita de covid-19, com base nos sintomas apresentados.





“Quando foi hoje, às 2h ele deu entrada no posto de saúde de Piracuruca, o médico de plantão me ligou e ele já chegou com dispnéia, com falta de ar intensa. O médico tentou fazer a intubação mas não conseguiu. Logo depois ele já veio a óbito”, explicou o prefeito de Piracuruca.





Por conta da febre e do problema respiratório, a morte de Antônio Felícia passa a ser investigada como suspeita de Covid-19. Até então, as cidades de Piracuruca e São José do Divino não possuíam casos notificados nem suspeitos.





"Como médico, com esses sinais, com esses sinais clínicos, ele passa a ser um caso suspeito", reforçou Raimundo Alves.





Foi coletado material do corpo do prefeito. As amostras foram encaminhados para o Laboratório Central (Lacen).





Familiares e amigos do prefeito receberam a recomendação de ficarem isolados por 14 dias.





