Gestoras do UNINTA serão homenageadas em evento pelo Dia Internacional da Mulher

Garra, superação e vitória marcam as histórias das mulheres que serão homenageadas com o prêmio "Mulheres que Fazem a Diferença”, nesta sexta-feira (6), às 19h, no Sobral Shopping, por iniciativa da Revista Alternativa.





A homenagem é um reconhecimento às mulheres que transformaram seus sonhos em realidade e que se destacaram na carreira, atuando na cidade de Sobral. Das oito mulheres homenageadas, três são gestoras do UNINTA, instituição que se destaca nacionalmente pela porcentagem de mulheres em cargos de gestão, muito acima da média nacional.





Conheça cada uma das homenageadas:





Chrislene Carvalho





A Professora Dra. Chrislene Carvalho é historiadora, professora da UVA e do UNINTA, Presidente da Academia Sobralense de Estudos e Letras - ASEL, sendo a primeira mulher a presidir, nos 98 anos da entidade. No UNINTA, ela é Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP).





Rita Marques

De Salvador-BA, a Professora Mestre Rita Marques reside em Sobral há 11 anos e durante esse tempo vem desenvolvendo trabalhos na área da educação superior. Há 8 anos como gestora, atualmente concluindo doutorado em Avaliação Educacional pela UFC, atua como Diretora de Apoio Social no UNINTA.









Eliza Angélica

Educadora, a Professora Mestre Eliza Angélica Rodrigues Ponte é uma das desenvolvedoras do então Instituto Superior de Teologia Aplicada, hoje o Centro Universitário Inta - UNINTA, junto com seu irmão o Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior. Atualmente é Diretora do Centro de Ciências Humanas e Exatas, além de Pró-Reitora de Pós-Graduação da instituição. Na comunidade, é conhecida como uma verdadeira lutadora por uma educação de qualidade, tendo recentemente lançado o livro "Educação em Sobral: História e Memória", com grande repercussão na cidade.





O evento "Mulheres que Fazem a Diferença” é aberto e gratuito.