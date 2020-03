Santa Catarina reduz ICMS de 17% para 12%, Ceará mantém seus 29% na arrecadação

Desde o dia 1º de março, o imposto ICMS em operações com mercadorias destinadas ao contribuinte para comercialização, industrialização e prestação de serviços teve uma redução de 17% para 12% em Santa Catarina.





47% do valor da gasolina no Ceará são de impostos e redução dos preços nas refinarias impacta apenas em um terço do preço nas bombas decorrente da alta do ICMS, diz Sindipostos. O principal questionamento diário que os consumidores fazem, é que esses reajustes não estão chegando à bomba de combustíveis.





Desde o dia 1º de março, o imposto ICMS em operações com mercadorias destinadas ao contribuinte para comercialização, industrialização e prestação de serviços teve uma redução de 17% para 12% em Santa Catarina. O anúncio da @petrobras no fim da última semana representou o 6º reajuste de valores dos combustíveis nas refinarias. O objetivo da medida é estimular a competitividade da indústria catarinense, igualando o imposto com o dos estados vizinhos nas transações interestaduais. Assim, a indústria local poderá comprar insumos de Santa Catarina a um preço inferior, movimentando os negócios e a cadeia produtiva dentro do estado, gerando mais empregos e trazendo mais competitividade para a economia catarinense.





Atualmente, a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) sobre o valor da gasolina chega a 29% do valor do combustível no Ceará.





(Revista Ceará)