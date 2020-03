Homem é hostilizado ao comprar fardos de álcool em gel em mercado e vídeo viraliza

Uma mulher ficou indignada com a falta de compaixão do moço que se mostrou indiferente.

Um vídeo que circula a web mostra uma senhora chamando a atenção de um homem por ter comprado inúmeras caixas de álcool em gel em um mercado. As imagens mostram a quantidade absurda do produto nas caixas e detro de quatro carrinhos.





"Você não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia", gritou a senhora.





É possível perceber que alguns consumidores ficaram sem ação no momento e outros entraram na discussão.





Em seguida, ela aparece retirando parte do produto de dentro do carrinho do homem.





As imagens viralizaram nas redes sociais e receberam algumas críticas. "Fazendo isso, estão incentivando a alta dos preços, comprando tudo sem necessidade. Daqui 2 semanas irá começar o verdadeiro caos devido a isso. Por favor, só comprem o necessário, não estoquem comida produtos de limpeza e outas coisas. Tudo está muito limitado e vai começar a faltar", escreveu uma internauta. "O que esse homem ia fazer com esse tanto de álcool gel?", questionou outro. "O fim do mundo vai acontecer por causa do álcool em gel", publicou uma seguidora.





Assista:

