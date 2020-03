TIANGUÁ-CE: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM AÇÃO!

Hoje, dia 19, por volta das 17 horas, equipe PRF em serviço na unidade PRF de Tianguá/CE, km 307 da BR 222, abordou um veículo de FIAT STRADA com placa de Minas Gerais. Durante inspeção apurada percebeu-se indícios de inautenticidade nos elementos ou caracteres identificadores do veículo. A equipe, após análise minuciosa de tais indícios identificadores, concluiu trata-se de veículo adulterado identificando-o como sendo outro veículo com registro no Distrito Federal que foi roubado no dia 27/01/2016 na cidade de Brasília/DF. O condutor do automóvel homem com 23 anos disse ter adquirido o veículo de outra pessoa que o vendeu na região Coreaú/CE. Veículo e condutor foram encaminhados para Polícia Civil de Tianguá/CE para a lavratura dos procedimentos legais.

