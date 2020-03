Homem evita suicídio de menina de 13 anos; assista ao vídeo

Na última terça-feira (10), um empresário agiu como um verdadeiro herói na Avenida das Bandeiras, na cidade de Mogi Guaçu. O mesmo evitou que uma menina, de 13 de anos, tirasse a própria vida.





O empresário trafegava pela rodovia SP-342, quando avistou uma menina sentada no parapeito do viaduto. De imediato, o mesmo parou na contramão da via e evitou que a jovem pulasse.





Em um vídeo publicado nas redes sociais, o empresário caminha de forma lenta até a menina, para que ela não percebesse sua presença, ele a agarrou pelas costas e a tirou do parapeito da rodovia.





De acordo com informações da Gazeta Guaçuana, a menina apresentava alguns cortes no pulso e uma espécia de corda no pescoço. A jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.





Abaixo, você confere o momento que o empresário salva a vida da jovem:

Veja mais sobre:

Fonte: Templário de Maria