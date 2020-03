Massapê tem caso suspeito de Corona vírus, secretaria de saúde acompanha o caso!

Na noite desta quinta-feira (12) na cidade de Massapê-CE, houve uma chuva de boatos nas redes sociais da cidade e região, em virtude de tantos comentários sobre um possível caso da tal doença, o Sobral Online entrou em contato através do nosso colega Diego Marques com a diretora do hospital de Massapê, Dra. Marlucia. Que confirmou, que de fato é verdade, sobre um paciente que vamos respeitar e ocultar a identidade, esteve hospitalizado por suspeitas, em virtude dos surgimentos dos sintomas, mas não foi confirmado a doença. Por esta razão por prevenção todos os funcionários passaram a usar máscaras e adotar métodos de proteção contra o vírus.





A pessoa ficou isolada para que se fosse prevenido e evitado tal situação. Como diz o ditado é melhor prevenir que remediar. A direção do hospital, nos informou que teve total competência de acompanhar o caso de forma séria e responsável. A pessoa está em domicílio, mas sendo acompanhada e passará por exames para a comprovação ou não dá existência da epidemia que se alastra em alguns países e essa suposta suspeita em nossa cidade.





As orientações que estão repassando através do nosso colega Diego Marques, a secretaria de saúde de massapê orienta que neste momento por questão de precaução usem máscaras, não precisa ter vergonha é uma necessidade e muito importante para nós prevenir de tal situação. Também orientamos que fiquem sempre lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir, evite aglomerações se estiver doente, mantenha os ambientes bem ventilados, não compartilhe objetos pessoais.





Via Sobral Online