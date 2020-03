Hospital Regional Norte muda horários de visita para reduzir fluxo de pessoas

O Hospital Regional Norte (HRN), do Governo do Estado, administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), informa mudanças nos horários de visitas e troca de acompanhantes no intuito de reduzir o fluxo de pessoas em suas dependências. As mudanças por tempo indeterminado ocorrem como medidas para reforçar o combate ao Coronavírus. As alterações no fluxo de visitas e trocas de acompanhantes começaram a valer esta semana.





As visitas no turno da noite estão suspensas. As trocas de acompanhantes ocorrem até uma vez pela manhã e uma vez à noite.





Pacientes que possuem direito a acompanhante não poderão receber visitas, com exceção de alguns setores.





Não será permitida visita de pessoas com sintomas gripais e/ou febre. Também desaconselhamos entre os visitantes pessoas do grupo de risco, em especial idosos.