DENÚNCIA CONTRA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE SOBRAL!

Internauta faz denúncia contra o posto de saúde do centro da cidade.

Veja à integra da denúncia:

"Hoje pela manhã, por volta das 9:20 da manhã, fui no posto de saúde do centro de Sobral, no lugar do meu pai, para pegar os remédios do coração e de pressão do meu pai idoso de 70 anos e o posto de saúde simplesmente estava fechado. Tinha um segurança o qual informou que não sabia por que estava fechado.









Isso é algo muito sério. O prefeito de Sobral está deixando o povo sem remédio e sem proteção, especialmente os idosos que precisam de remédio controlado."