Hospital será construído no Estádio Presidente Vargas e terá 204 leitos, anuncia prefeito

A obra começa hoje, a unidade terá 204 leitos e deverá estar disponível a partir do dia 20 de abril para atender pacientes com o novo coronavírus.

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), a construção de um hospital na estrutura do Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, em Fortaleza. A obra começa hoje, e segundo ele, a unidade terá 204 leitos e deverá estar disponível a partir do dia 20 de abril para receber pacientes diagnosticados com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O gestor admite que está trabalhando na ideia de forma antecipada, mas alerta que a decisão ocorre diante da grande possibilidade de aumento da demanda de internamento hospitalar.





O material para obras já está sendo deslocado para a Capital, segundo o prefeito. "Essa obra começa hoje, no próprio Estádio Presidente Vargas. A gente já está deslocando lá do Pecém essa estrutura metálica e já vamos começar a montar essa estrutra em concreto ao longo dessa primeira semana. É uma montagem rápida. Também já estamos comprando as macas e as estruturas básicas dos leitos, material para que a gente, até o dia 20 de abril, essa é a nossa meta, esteja com esse hospital de portas abertas, funcionando e dando alternativa a mais, à população, de assistência", relatou Roberto Cláudio, durante pronunciamento transmitido pelo Facebook na manhã dessa segunda-feira.





"A gente vai montar uma estrutura hospitalar temporária de 204 leitos. Teremos 17 enfermarias, com 12 leitos. Essa estrutura terá uma base toda em concreto. Toda a estrutura de saneamento, de água, hidrelétrica, de gases serão também puxadas pra essa estrutura com uma base em concreto e será levantada em estrutura metálica uma área de 3.500 metros quadrados", declarou o prefeito Roberto Cláudio.





O gestor anunciou que, no local, também haverá uma estrutura de farmácia, com estrutura hospitalar de desinfecção. "Além disso tudo, a gente vai utilizar também a estrutura de banheiros e vestiários do PV para fazer a higienização de todos os profissionais e teremos contêineres separados para fazer toda a paramentação, vestimenta e os cuidados que são bem específicos para uso dos equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde", complementou o prefeito.





Roberto Cáudio alertou, no entanto, que os pacientes não irão diretamente ao hospital do PV, mas serão encaminhados a partir das emergências públicas, conforme a necessidade de internação. "Tanto no caso do IJF 2, como no caso desse novo hospital do Estádio PV, os pacientes não vão seguir diretamente pra lá, eles vão, primeiro, entrar pelas portas da emergência pública da cidade. E, caso haja um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica de coronavírus, uma necessidade de internamento, é que os pacientes serão encaminhados para internamento eventualmente no IJF 2 e no próprio novo hospital do PV".





No pronunciamento, o prefeito informou que, de início, serão leitos comuns.





"No primeiro momento, os leitos serão comuns, de internação, não serão de UTI. Mas, dependendo da disponibilidade de respiradores e de pessoal, e também da eventual necessidade da população, parte desses 204 leitos podem, inclusive, ser adaptados a leitos de UTI".





Após completar uma semana desde a confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Ceará, o total de registros no Estado chegou a 125 neste domingo (22), conforme o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa). A quantidade representa um aumento de aproximadamente 48,8% em relação à última atualização, que contabilizava 84 casos.





(DN)

Veja mais sobre: Saúde

Foto: JL Rosa