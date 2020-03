Idosos com mais de 80 anos serão “deixados para morrer” na Itália

Medida consta em documento da unidade de gerenciamento de crise de Turim. Médicos temem que pacientes sejam abandonados pela Saúde.





A unidade de gerenciamento de crises de Turim, na Itália, estuda adotar uma medida drástica caso o número de infectados e a pressão pelo número de leitos aumentem no país devido ao coronavírus. Idosos com 80 anos ou mais terão acesso negado aos cuidados intensivos. A informação é do jornal The Telegraph.





Os médicos temem que alguns pacientes que não receberam tratamento intensivo serão deixados para morrer. A unidade, contudo, elaborou um protocolo que determinará quais deles receberão terapia intensiva se houver espaço limitado de leitos.





A capacidade do paciente de se recuperar da ressuscitação também será considerada. Um médico disse: “[Quem vive e quem morre] é decidido pela idade e pelas condições de saúde do [paciente]. É assim que ocorre em uma guerra”.





Com informações do portal Metrópoles