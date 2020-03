INTERNAUTA DENUNCIA O PÉSSIMO SERVIÇO PRESTADO PELOS CORREIOS DE SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o péssimo serviço realizado pelos Correios de Sobral.

Veja à integra da denúncia:

"Venho através deste blog reclamar do péssimo serviço de entregar de documentos e produtos dos correios em Sobral, pois a empresa permite a entrega do material diariamente no horário de 09:30 às 11:30 hs com poucos funcionários e um atendimento lento, causando transtornos aos usuários, então, é o momento dos deputados votados em Sobral solicitar ao governo federal agilidade no processo de privatização da empresa que oferece um péssimo serviço há anos, resultado de uma má gestão."