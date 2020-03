INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA DE MORAÚJO/CE

Veja à integra da denúncia:

"Gostaria de denunciar o descaso com a população da Localidade de Fazenda Velha no município de Moraújo. A prefeitura do mesmo município fez uma licitação no ano de 2019 para fazer calçamento com pedra tosca na comunidade, porém abandonou a obra como registro dos montes de pedras ao lado da estrada e as estradas estão intransitáveis. Nem sequer as motocicletas conseguem passar direito. Então gostaríamos de uma retorno por parte da Prefeitura na pessoa do senhor Prefeito Carlos Aquila!"