INTERNAUTA FAZ PERGUNTA AO PREFEITO IVO GOMES!

Veja à integra da mensagem do internauta:

"Bom dia! Eu gostaria que vocês que trabalha no Sobral 24 horas fizesse uma pergunta pro senhor prefeito Ivo Gomes, eu sou mototáxi aqui de Sobral com essa paralisação não temos passageiro já tá com 3 dias que estou em casa sem ganhar nada, só gastando. Eu queria saber dele qual medida ele vai tomar em relação aos mototaxistas e qual tipo de ajuda ele vai nos oferecer pra ajudar a todos e não só eu, obg.

Meu é Luis."