Marinha divulga edital para concurso com 143 vagas

Oportunidades são para admissão de alunos no Colégio Naval.

A Marinha do Brasil divulgou o edital para o concurso público de admissão ao Colégio Naval em 2020. Ao todo, a instituição disponibilizará 143 vagas, direcionadas a candidatos de nível fundamental, para o estabelecimento de ensino da Marinha, sediado em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.





As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (16) e seguem até o dia 16 de abril. A taxa de inscrição para a prova é de R$ 65. Caso sejam aprovados, os candidatos farão o chamado “Curso de Preparação de Aspirantes”, que acontece em regime de internato com duração de três anos.





Durante o período, os alunos receberão uma remuneração de R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185 relativos ao soldo militar, R$ 154,05 relacionados ao adicional militar e R$ 59 como adicional de compensação por disponibilidade militar.





Os requisitos para participar da seleção são que o candidato seja do sexo masculino e tenha idade mínima de 15 anos e máxima de 18. Além disso, é preciso ter nível fundamental completo ou em fase de conclusão.





A prova objetiva, ainda sem data definida, deve acontecer na primeira quinzena de julho, e terá 50 questões, sendo 20 de Português, 12 de estudos sociais e 18 de ciências. As aulas para os aprovados devem iniciar em fevereiro de 2021. Para ter acesso ao edital e efetuar a inscrição o candidato deve acessar o site da Marinha.





(P. News)