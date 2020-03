Na noite de ontem (10), por volta das 19h00, a Polícia Civil efetuou a prisão do indivíduo de nome Erick Brunner Feijão Sousa, acusado da prática de homicídio no município de Forquilha. Erick foi preso por força de um mandado de prisão. A prisão aconteceu no bairro Sumaré, em Sobral.





O acusado foi encaminhado para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS), onde está à disposição da justiça.