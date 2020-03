"GANÂNCIA POR PODER", FALA VALDIR LOIOLA AO DESISTIR

Favorito para ser o vice na chapa da pré-candidata a prefeita de Forquilha, Valdir Loiola, antes do Partido do Prefeito Gerlasio Play (PT), mas que migrou semana passada para o MDB, abdicou de ser o número dois - da situação - no pleito municipal de outubro próximo.





A decisão foi divulgada na página pessoal de Valdir (MDB) com ampla divulgação de seus partidários nas redes sociais.





Segundo o Valdir (MDB), que foi divulgado como vice, pelo prefeito Gerlásio Loiola (PT), além de contar com a rejeição do Partido dos Trabalhadores local, que deseja indicar outro nome, foi lançado pelo Play (PT) com antecedência prejudicial ao processo político do “Gancho”.





“Sou do tempo que o sonho político era movido por uma ideologia e agora tudo gira em torno da ganância por poder. Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os amigos que apoiaram e torceram por mim na busca desse projeto, que no momento me vejo na posição adiar”, se despediu da pré-candidatura Valdir Loiola.





(Sobral de Prima)