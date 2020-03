MISTÉRIO: roupas da jovem desaparecida são encontradas na zona rural de Santana do Acaraú

A família e o namorado da vítima confirmaram que as peças são da garota que está desaparecida desde o dia 27 fevereiro.

Populares encontraram na manhã desta quinta-feira (5), diversas peças de roupas espalhadas na mata localizada próximo ao açude das Lagoinhas na zona rural de Santana do Acaraú. O local onde as roupas foram encontradas é na mesma região, onde Expedito Edson Amarante cometeu suicídio e ele já havia morado na localidade.





A Polícia Civil já foi informada sobre a localização das peças de roupas da jovem desaparecida, a família de Tatiane Araújo está se dirigindo ao local para fazer o reconhecimento e recolher as peças. As imagens das roupas espalhadas foram divulgadas nas redes sociais e nossa reportagem confirmou com o namorado e o irmão de Tatiane.

Suspeitas - Segundo os moradores locais, Expedito Amarante já foi caseiro da casa da fazenda local e que ele conhecia muito bem a região, as roupas foram encontradas espalhadas no meio do mato, porém a mochila cor de rosa da jovem ainda não foi localizada. Moradores locais, suspeitam que o corpo da garota possa estar submerso no açude, após ter sido jogado com a mochila da vítima supostamente carregada com pedras e sugerem a família para acionar o Corpo de Bombeiros e mergulhadores para fazerem uma devassa no reservatório. Nossa reportagem apurou que centenas de pessoas estão mobilizadas em busca da jovem ou de qualquer outra pista que leve a sua localização.





(Tribuna dos Vales)