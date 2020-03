Não é fácil encontrar álcool em gel e máscaras nas farmácias de Sobral

Não havia álcool em gel nem máscara em nenhuma das cinco farmácias consultadas por telefone pelo Sobral Post. Uma consumidora chegou a encontrar, mas reclamou de preço abusivo.





A recomendação dos profissionais de saúde de higienizar as mãos, boca e nariz tem levado uma multidão ao comércio, e isso tem feito com que o estoque em alguns pontos de venda se esgote.





A analista de sistema Joice Monte disse que em alguns pontos que ainda tinham álcool e máscaras estavam cobrando acima do valor normal. “Antes eu comprava álcool em gel a R$ 8,00. Agora, encontrei em um comércio (não quis citar o nome) o álcool a R$ 14,00 e a R$ 18,00. O comerciante falou para mim que aumento veio do fornecedor. É importante que não só o comerciante seja punido, mas o distribuidor também por estarem abusando do consumidor”, disse.





A dona de casa Maria Sousa disse que não encontrou álcool em gel em nenhuma das farmácias que andou e que sua cunhada comprou álcool líquido de 100ml a R$ 20,00 em uma farmácia no bairro Sinhá Saboia.

Proprietário de uma farmácia da cidade de Sobral, José Hélio lamentou a prática de preços abusivos. “É um absurdo alguns comerciantes, neste momento, estarem querendo ganhar dinheiro se aproveitando da população. É o momento de estarmos ajudando o próximo principalmente aquelas pessoas que ganham um salário mínimo.

O farmacêutico Batista Lima, da Farmácia Tarcísio Dias, disse que, devido ao aumento da procura por álcool e máscara, o estoque zerou e que o fornecedor além de dar um prazo longo para despachar o pedido não está dando o desconto que costumava dar.





O Sobral Post fez uma consulta de preço por telefone em algumas farmácias da cidade de Sobral e constatou variações de preços que chegam a mais de 100% do preço mais barato para o mais caro.





Confira a consulta:





Farmácia Fernandes (sem os produtos): álcool em gel, 500ml – R$ 18,00 e máscara, 50 unid. – R$ 24,00





Farmácia Tarcísio Dias (sem os produtos): álcool em gel 100 ml – R$ 15,00 e máscara, 50 unid. – R$ 30,00





Farmácia do Arco (sem os produtos): álcool em gel 500 ml – R$ 12,00 e máscara, 50 unid. – R$ 12,00





Farmácia Pague Menos (sem os produtos): álcool em gel 50 ml – R$ 19,90 e Máscara, 50 unid. – R$ 25,00





Farmácia O Hélio (sem os produtos): álcool em gel de 1L estava a R$ 18 e a máscara a R$ 0,50 a unidade





O Decon de Sobral encaminhou uma nota à imprensa que estabelece medidas para impedir a majoração excessivas de preços dos produtos mais demandados para a prevenção à contaminação do corona vírus.





O órgão afirmou ainda que atendendo às medidas temporárias de prevenção ao contágio do covid 19, no âmbito do Ministério Público, suspendeu o atendimento presencial e que as demandas dos consumidores, bem como quaisquer denúncias, deverão ser realizadas através do telefone (88) 3611.3575 ou pelo email: decon.sobral@gmail.com.





Veja a nota:

(Sobral Post)