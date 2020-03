Deputado sugere corte de salários dos políticos para enfrentar a Covid-19

O deputado federal Rodrigo Coelho (PSB) elaborou um projeto propondo cortar 50% dos salários dos congressistas.





O “desconto” no contracheque seria destinado, na proposta de Coelho, para o enfrentamento da Covid-19.





“Longe de ser demagogia, essa é uma ação que deve ser imediatamente aprovada”, disse ele.





“Encaro essa medida não como um esforço, mas como o mínimo que podemos fazer no atual cenário pela nação brasileira. Penso que, se toda a população sofrerá restrições em prol do bem geral, nós, parlamentares, também devemos participar desse enfrentamento. De nós são exigidos exemplos de condutas e de engajamento, agora, mais do que nunca”, acrescentou.





(O ANTAGONISTA)