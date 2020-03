Faleceu na manhã desta quinta-feira (26), no Hospital Santa Casa de Sobral, o Sr. Gerardo Soares Sousa, residia na Fazenda Alegre. O sepultamento acontecerá hoje à tarde no cemitério do Distrito de Patriarca.

Lamentamos a perda do Sr. Gerardo, contudo, nos resignamos, no desejo de que ele seja recebido de braços abertos por Deus Todo Poderoso.