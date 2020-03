O câncer de estômago é silencioso, veja aqui quais os primeiros sintomas e previna-se

Conhecer os sintomas para que haja um diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.

Uma das doenças mais terríveis da atualidade e que se manifesta de maneira lenta é o câncer de estômago, que cresce vagarosamente e de maneira bastante silenciosa. Conhecer os sintomas para que haja um diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura.





Quanto mais rápido descobre que está com a doença, maiores são as chances para que o tratamento correto seja eficiente. As possibilidades de cura são ainda maiores quando a doença é descoberta em sua fase inicial, antes do crescimento do tumor.





Os primeiros sintomas que podem indicar o câncer de estômago são as dores abdominais, anemia, ausência de apetite, perda de peso sem motivo aparente e mudanças nas atividades intestinais.





Não se pode ignorar também os inchaços na região do estômago depois de se alimentar, hemorragias, cansaço físico, presença de sangue nas fezes, bem como se sentir satisfeito depois de ingerir uma pequena quantidade de alimento. Indigestão, náuseas e vômitos com sangue também pode ser sinal de câncer no estômago.





É válido dizer que esse artigo é de caráter apenas informativo, os sintomas apresentados aqui também podem indicar outras doenças, como as conhecidas viroses; mas em todo caso é preciso ficar alerta a qualquer alteração.





Esteja atento a esses pequenos sinais que seu organismo lhe dá e que podem indicar câncer de estômago. A qualquer um desses sintomas ou qualquer alteração em sua saúde, você deve procurar um médico imediatamente. Só ele tem o conhecimento necessário para lhe dar um diagnóstico preciso sobre o que está acontecendo com você e lhe indicar o melhor tratamento.





Com informações do 1 News