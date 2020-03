Padre dá a bênção online mas esquece filtros ligados

O próprio religioso se divertiu ao perceber o descuido.

O padre Luiz Cesar Moraes, de Itajubá, em Minas Gerais, virou assunto nas redes sociais após faz uma bênção online e esquecer que os filtros do Facebook estavam ligados. A divertida bênção aconteceu no último domingo (29) e fez até o religioso se divertir.



Ao divulgar o vídeo nas redes sociais, o padre pediu desculpas pelos efeitos e disse que “Deus quer também um pouco de alegria”.



– Desculpe os efeitos, acionei sem ver para iniciar a gravação da bênção. Deus quer também uma pouco de alegria. A intenção foi mesma de oração. Os efeitos foram sem intenção – disse o religioso em tom de humor.



Algumas horas depois da primeira publicação, o padre justificou o motivo de não ter visto os efeitos na tela do smartphone.



– Como sou amador no trato da filmagem, como faço sozinho e usando de meu celular para aproveitar melhor imagem, faço pela câmera de trás afixando o mesmo na minha cristaleira e então não vejo o que se filma. Ao acessar o início da transmissão, sem ver, acessei o botão de efeito de máscaras e deu no que deu – explicou.



Apesar do descuido, o líder religioso diz que não brinca em serviço, mas que pode ter sido um sinal de Deus.



– Que fique claro que, em assunto de meu Ministério Sacerdotal, não brinco em serviço e muito menos faço brincadeiras. Mas Deus usa até de nossas falhas para dar seu recado. Ficou hilário as caras. Como Ele tira do brejo a flor do copo de leite, do meu erro ajudou a tornar risonho e hilário a vida de muita gente. Rir faz bem, ainda mais neste tempo de apreensão que estamos vivendo – disse.



Ao fim, padre Moraes fez um apelo pessoal sobre o vídeo.



– Peço que não me ridicularizem e nem usem estas imagens para denegrir minha pessoa e ministério sacerdotal. A todos, meu abraço, oração e bênção – declarou.