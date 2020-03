PRF em ação. Madeira ilegal da Amazônia apreendida em Irauçuba

PRF em ação: Em 31 de março do ano de 2020, por volta das 16h30, equipe PRF em serviço na unidade de Irauçuba no km 150 da BR 222, no município de Iraucuba/CE, abordou a combinação de veículos de carga CVC, sendo tracionada pelo Volvo/Fh 540 6x4t, cor vermelho, registrado em Natal/RN. Foi constatado que o veículo transportava 65 m³ de madeira serrada e processada no Estado do Pará e tinha como destino Parnamirim no Rio Grande do Norte. Ao condutor de 44 anos foi solicitada a documentação de origem florestal que atestaria legalidade da carga. O condutor apresentou a documentação solicitada e após a realização das análises dos documentos apresentados, constatou-se que a guia florestal apresentada pelo condutor era falsa. Foi dado voz de prisão ao condutor e o mesmo foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca/CE. No decorrer das atividades acarretou apreensão de 65m³ de madeira nativa da Amazônia. Condutor foi preso por uso de documento falso e Transportar material florestal sem licença.