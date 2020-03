PRF tem quinto dia da Campanha "Siga em Frente, Caminhoneiro"

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participam desde sexta-feira (27), em diferentes regiões do Ceará, de uma série de ações com o apoio do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e do Grupo Guardiões da Estrada voltadas aos caminhoneiros com foco no combate à pandemia do novo coronavírus (causador da doença Covid-19).

Em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, exemplos de solidariedade vêm se espalhando às margens das rodovias federais de todo o país. O objeto é dar apoio aos profissionais do volante, que não podem seguir a orientação de não sair de casa e enfrentam nas estradas o drama de não ter como se alimentar e tomar os cuidados necessários para a prevenção da doença.

Sensibilizados, dezenas de voluntários preparam marmitas, lanches e kits de higiene e buscam na Polícia Rodoviária Federal (PRF) o apoio para que a ajuda chegue aos caminhoneiros. E esse apoio tem vindo de PRFs de todas as regiões do Brasil. Quando a gravidade da emergência faz estabelecimentos às margens das BRs fecharem suas portas, os postos PRF têm se tornado ponto de parada quase que obrigatória para quem precisa se alimentar.

Em Sobral o ponto de recepção de doações e entrega aos caminhoneiros se dá em frente à unidade PRF em Sobral, BR 222.

Confira uma tabela com os endereços da mobilização no estado, bem como em cada unidade da federação : https://www.sestsenat.org.br/imprensa/noticia/combate-ao-coronavirus-veja-locais-atendimento-mobilizacao-nacional-sest-senat No dia de hoje, terça-feira, foram distribuídos diversos kits de higiene, lanches e marmitas aos caminhoneiros. Toda esta ação conta com a ajuda de empresas e doações.