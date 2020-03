Pandemia de Coronavírus: 200 mil casos e 8 mil mortes

Especialistas concordam que o número de casos tende a ser muito maior devido à lentidão na realização de testes em muitas nações.

O número de casos confirmados da nova variante de coronavírus passou de 200 mil, nesta quarta-feira (18), de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins.





Mais de 8 mil pessoas já morreram em todo o mundo por causa da Covid-19, doença causada pelo vírus chinês.





Confira outras notícias importantes sobre a pandemia de Sars-Cov-2:





A Europa superou a Ásia em termos de número de mortes provocadas por coronavírus, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.





102 países tiveram o funcionamento de escolas e universidades totalmente suspensos, enquanto outros 11 suspenderam parcialmente suas atividades. Ao todo, isso significa pelo menos 850 milhões de alunos sem aulas.





O presidente do Conselho de Administração do banco Santander Portugal, António Vieira Monteiro, faleceu nesta quarta-feira (18) vítima do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O empresário de 73 anos torna-se a segunda vítima fatal da doença Covid-19 no país.





“O mais duro ainda está por vir, quando nosso sistema sanitário receber o impacto do maior número de pessoas infectadas, com os dias de isolamento prolongados, quando se manifestarem as consequências econômicas da pandemia do novo coronavírus”, afirmou o premiê socialista Pedro Sánchez.





O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr, decretou situação de emergência na cidade e determinou uma série de medidas para contenção da disseminação do novo coronavírus. Entre as determinações está o fechamento parcial de shoppings e de casas noturnas.





A situação está evoluindo rapidamente, precisamos intensificar todos os esforços para impedir que o vírus infecte mais pessoas”, disse Poonam Khetrapal Singh, diretor regional da OMS para o Sudeste Asiático da OMS, nesta terça-feira (17).





Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), por enquanto, não muda as projeções de crescimento para 2020. A entidade que representa mais de 7.100 concessionárias no país, porém, não descarta mudanças para o próximo relatório, em abril, por causa dos efeitos do novo coronavírus.





Uma mulher de 103 anos foi curada do novo coronavírus no Irã, apesar da elevada taxa de mortalidade entre as pessoas com mais de 70 anos.





(Renovamidia)