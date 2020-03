Passa de 100 o número de casos de coronavírus no Brasil

Já há mais de 100 casos de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde, nesta quinta (12), notificou a existência de 76 casos, além de mais um caso confirmado no estado da Bahia.





No entanto, somente o Hospital Israelita Albert Einstein, já tem 98 casos confirmados, dos quais 43 já foram notificados às autoridades de saúde (não necessariamente tais casos já foram incluídos na lista oficial do ministério), segundo informações do hospital.





Ainda nesta tarde, o Ministério da Saúde confirmou que há cerca de 1,4 mil casos suspeitos.