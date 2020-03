POLÍCIA CIVIL DE BARBALHA EM AÇÃO!

Policiais civis da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte prenderam, nessa quinta-feira (5), dois suspeitos de envolvimento em um furto contra uma residência situada na cidade de Barbalha, pertencente à Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). Maciel Ferreira Ludugerio (30) foi apontado como o responsável por invadir o local e subtrair pertences, enquanto Damião Emanuel Evangelista (32) adquiriu os produtos furtados. Na ação, os agentes de segurança apreenderam uma bicicleta utilizada para a prática do crime e recuperou objetos levados do imóvel.





No final da tarde de ontem, a equipe da unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi procurada pela vítima, que informou que sua residência situada no bairro Royak Ville foi invadida e que de lá foram roubados vários objetos, como televisões, um aparelho de som, um relógio, dinheiro e uma bolsa com roupas. Foi apresentado aos policiais o vídeo do circuito de segurança e, a partir daí, foram iniciadas as diligências, com o objetivo de capturar o infrator.





Os policiais civis seguiram até a região e colheram informações sobre o local onde o responsável pelo crime morava. A equipe foi até o imóvel e localizou o suspeito, identificado como Maciel Ferreira Ludugerio, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, furto e uso de drogas. Ele negou a participação no crime, mas após ver as imagens admitiu aos policiais ter furtado os objetos da casa em questão e ter vendido três aparelhos de TV para uma segunda pessoa.





Dando sequência à ação, os agentes de segurança encontraram em um matagal um relógio e o aparelho de som furtados. Em seguida, eles foram até a residência do possível receptador. O suspeito foi encontrado e identificado como Damião Emanuel Evangelista, que tinha passagem pela Polícia por ameaça. Ele confirmou ter comprado as televisões e levou os policiais até a casa onde estava o material, que foi recuperado.





Foi dada voz de prisão aos suspeitos, e os dois foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Maciel Ferreira foi autuado em flagrante por furto, mesmo crime atribuído a Damião, este também autuado por receptação. Os bens foram restituídos à vítima. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Barbalha.