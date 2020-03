Polícia Civil de Iguatu recupera 31 aparelhos celulares nos dois primeiros meses do ano

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Iguatu, em continuidade à operação “Cellare”, recuperou 13 celulares roubados/furtados na região no mês de fevereiro. No total, 31 celulares foram recuperados pelos agentes de segurança somente no último bimestre do ano. A operação, gerenciada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI Sul), tem como objetivo o combate ao comércio de celulares roubados e furtados.





Ao final de cada mês, a unidade policial divulga um balanço com o objetivo de mostrar a quantidade de aparelhos recuperados que foram roubados e furtados em Iguatu, pertencente à Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado.





Após investigações realizadas pelos policiais civis, a partir de consultas da Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) dos aparelhos alvos dos crimes contra o patrimônio, as ofensivas foram iniciadas. De posse das informações necessárias, os agentes realizaram buscas em diversos bairros de Iguatu. Todos os aparelhos foram restituídos aos seus respectivos donos.





Orientação





A Polícia Civil recomenda que, em caso de roubo ou furto de aparelho celular, a vítima procure uma delegacia e faça o registro do Boletim de Ocorrência. O procedimento também pode ser registrado virtualmente pelo site da Delegacia Eletrônica da PCCE. http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/ No formulário, o proprietário deve informar o IMEI e outros dados pessoais.





A PCCE alerta ainda que a população não compre objetos sem nota fiscal, uma vez que esses produtos podem ser oriundos de roubos ou furtos, o que configura crime de receptação, cuja pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. Em Iguatu, as denúncias podem ser feitas pelos números (88) 3581-0307, da Delegacia Regional de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)