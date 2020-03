POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na tarde desta terça-feira, dia 24, polícias civis da delegacia regional de Sobral desarticularam uma organização criminosa especializada em furtos a residências no bairro Campos dos velhos e Colinas, onde fizeram vários arrombamentos, causando vários prejuízos aos proprietários, quatros pessoas foram presas e um continua foragido, a organização criminosa fazia os levantamentos das residências para certificarem que os moradores não estavam nas casas, depois eles retornavam com equipamentos especializados em arrombamento para entrar e subitrair objetos de valores como jóias, notebooks, televisores, dinheiro, roupas, ventiladores e outros. Equipes de inspetores da delegacia regional já estavam investigando esse grupo há dois meses e em uma operação conseguiram recuperar os objetos e valores furtados. As vitimas compareceram na delegacia e tiveram seus objetos restituídos.





A polícia civil está trabalhando diariamente para garantir a segurança da população sobralense.





(Sobral 24 horas)