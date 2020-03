Chuva forte atinge Hidrolândia na madrugada e 40 famílias estão desalojadas

A cidade de Hidrolândia rompeu a sua quarentena com uma tragédia: a maior chuva da sua história, na madrugada desta quarta-feira (25). Foram 210 milímetros em três horas ininterruptas. Uma enchente jamais vista pelos hidrolandenses, que atônitos, assistem aos inúmeros estragos. Até o mometo, são 40 famílias desabrigadas, que perderam tudo o que tinha em suas residências.





O nível do Rio Batoque subiu drasticamente e alagou várias ruas do bairro Progresso, Nova Hidrolândia e Centro, além dos distritos de Betânia, Conceição e Irajá. Casas foram arrastadas pela forte correnteza, sendo a cena mais comovente: uma família que passou, pelo menos, quatro horas em cima de uma árvore, dentro do rio, esperando por resgate.





Ainda na madrugada, as famílias foram levadas para a Creche Eugênia Camelo Timbó, onde estão sob o amparo da Prefeitura Municipal. Vários comerciantes perderam seus produtos, assim como moradores perderam móveis, eletrodomésticos e outros bens. Parte da CE-257, na altura do bairro Nova Hidrolândia, foi engolida pela água, deixando uma enorme cratera e estando interditada.





Equipes do Corpo de Bombeiros de Sobral e Canindé foram à cidade para fornecer apoio.





A Enel Distribuição Ceará informou que parte da rede elétrica foi danificada na cidade de Hidrolândia, “causando falha no fornecimento em alguns pontos”. A distribuidora esclareceu, por nota, que “técnicos já estão trabalhando para normalizar o fornecimento de energia o quanto antes”.





Fios de alta tensão e postes também foram arrancados com a enchente.