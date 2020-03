Polícia Civil deflagra operação no Ceará e em São Paulo e sequestra cerca de R$ 4 milhões em bens

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, na manhã desta quarta-feira (18), resultou na desarticulação de um esquema criminoso chefiado por um homem suspeito de furto mediante fraude, além da apreensão e sequestro de cerca de R$ 4 milhões em bens adquiridos de forma ilícita pelo suspeito. A operação, coordenada pelos Departamentos de Recuperação de Ativos (DRA) e Técnico Operacional (DTO) da PCCE, foi realizada simultaneamente em Fortaleza e Independência no Ceará e na capital de São Paulo, onde o alvo foi localizado e preso. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão.





As investigações são realizadas pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD) do DRA e tem como alvo um grupo que atua no Ceará e em São Paulo. Além do furto mediante fraude, os investigados são suspeitos de lavagem de dinheiro. Na capital paulista, a PCCE prendeu o cearense Alison Pereira Alves (33), vulgo ‘’Ratinho’’, natural de Independência/CE. Além da prisão, a PCCE apreendeu três veículos, sendo um deles uma Land Rover Velar, avaliada em mais de 400 mil reais, e sequestrou três apartamentos. Lá, a ofensiva recebeu o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCESP).





Já no Ceará, a ação se concentrou em Fortaleza e no município de Independência, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado. Aqui, a Polícia Civil apreendeu outros sete veículos – sendo quatro caminhões e três carros –, joias, seis cavalos de raça e sequestrou dois apartamentos.





No total, a Polícia Civil apreendeu dez veículos, entre carros e caminhões, cinco apartamentos, jóias, uma quantia em dinheiro e seis cavalos de raça. Todos os bens ficam agora à disposição da Justiça. As investigações continuam, e a Polícia Civil trabalha para recambiar ao Ceará todo o material apreendido em São Paulo e o preso, para que ele responda aqui pelos crimes cometidos.





A operação contou com a participação de 40 policiais civis, sendo 30 dos Departamentos de Recuperação de Ativos (DRA), Técnico Operacional (DTO) e de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e Sul (DPIJ Sul) do Ceará e dez da PCESP.





(Polícia Civil Ceará)