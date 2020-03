Dois PMs são postos em quarentena após apresentarem sintomas de coronavírus em Fortaleza

A assessoria de comunicação informou que o contêiner onde os policiais trabalhavam continuará funcionando normalmente e não haverá isolamento do equipamento.

Dois policiais militares foram colocados em quarentena após apresentarem sintomas de coronavírus na Capital. O caso foi registrado no bairro Vila Velha, neste sábado, 21. Os PMs trabalhavam em um contêiner, que segue funcionando normalmente, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado (PMCE). Os casos são de suspeita e, por isso, não houve ainda isolamento ou higienização do espaço.





Conforme a PMCE, qualquer pessoa que apresente o quadro de suspeita da covid-19 fica em quarentena, seguindo orientação das entidades de saúde pública do Estado. "E nós seguiremos essa orientação", afirma o comando policial.





Neste sábado, 21, chegou a 84 o número de casos confirmados de coronavírus no Ceará. Em todo o Brasil, a covid-19 contabiliza 1.128 casos. Entre as medidas adotadas pelo governador Camilo Santana está o decreto estadual para que permaneçam fechados os estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, lanchonetes, museus, templos, igrejas, instituições religiosas, comércio e serviço como shopping centers.





No entanto, podem seguir funcionando supermercados, farmácias e locais que prestem serviço a saúde. Industrias farmacêuticas, de produtos alimentares, obras públicas, distribuidoras de energia, água, gás e telecomunicações, produtos de limpeza e higiene também continuam podendo funcionar.





Além da paralisação nas escolas estaduais, municipais e particulares. No serviço de transporte público, em Fortaleza, os ônibus seguem funcionando e foi informado que há higienização dos veículos diariamente.





Policiais militares e civis realizam ações nas ruas de conscientização e de fiscalização para os estabelecimentos que insistem em descumprir o decreto estadual.





O POVO listou principais sintomas do novo coronavírus e formas de prevenção:





Sintomas:





Os sinais do novo coronavírus se assemelham ao de uma gripe comum, sendo principalmente respiratórios. Febre, tosse e dificuldade para respirar são os principais sintomas conhecidos até o momento. Alguns casos podem apresentar também infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.





O período médio de incubação por coronavírus é de cinco dias, com intervalos que chegam a 12 dias - período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Dados preliminares do coronavírus sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Porém, não se sabe de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.





Com informações do portal O Povo

