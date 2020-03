POLÍCIA CIVIL (DRACO) PRENDE DOIS SUSPEITOS DE ROUBOS EM FORTALEZA

Uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos por roubo e na recuperação de um aparelho celular para a vítima. O serviço foi realizado durante o serviço extraordinário, na manhã do último sábado (29), no bairro São Gerado, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4).





Após serem comunicados sobre um trio que estava praticando assaltos por populares, a equipe policial saiu em diligências e abordou os suspeitos Jocélio de Sousa Silva (22), com antecedentes criminais por tráfico de drogas, que estava portando uma faca, e Isau Marques Chagas (18), sem antecedentes criminais, que estava portando dois celulares, no bairro Floresta (AIS 8), nas proximidades da Lagoa do Urubu, no bairro Floresta. Ao serem indagados sobre tais objetos, Jocélio disse que portava a faca para se defender de inimigos de uma organização criminosa. Já Isau disse que um celular lhe pertencia, mas não sabia de quem era o outro aparelho.





(SSPDS/CE)