POLÍCIA CIVIL PRENDE DUPLA COM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM IGUATU/CE

Um trabalho de investigação de equipes da Delegacia Regional de Iguatu resultou na captura de dois homens, na manhã desta segunda-feira (2), no município pertencente à Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Ceará. Durante a ação, uma arma de fogo e munições foram apreendidas. A dupla é suspeita de planejar a morte de um homem na região.





Em patrulhamento pelo bairro Vila Neuma, os agentes de segurança foram acionados para verificar uma denúncia anônima sobre indivíduos em posse de arma de fogo. Quando chegaram à Rua São Gabriel, os policiais civis encontraram Micailton Vieira Gomes (21), com passagens por roubo, e um adolescente de 15 anos, que responde a atos infracionais por homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo.





Após buscas no imóvel onde os suspeitos se encontravam, um revólver calibre 38 e seis munições intactas foram encontradas. Conforme levantamentos policiais, Micailton e o menor estariam na cidade para tentar contra a vida de um homem. Diante dos fatos, os infratores foram levados para a unidade policial que cobre a região.





Na delegacia, Micailton foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Já para o adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Agora, eles se encontram à disposição da Justiça. A PCCE realiza diligências com o intuito de descobrir a participação da dupla em outros crimes.

Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3581-0307 da Delegacia Regional de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)