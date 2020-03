Polícia Civil e Pefoce concluem investigações sobre o latrocínio de técnico de enfermagem em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluíram as investigações referentes ao latrocínio que vitimou o técnico de enfermagem, Fernando do Espírito Santo Rodrigues (31), ocorrido em 2 de fevereiro deste ano. As investigações resultaram nas prisões de três suspeitos. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (5), às 10h30min, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.

