Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem de 18 anos em Santana do Acaraú

Polícia pretendia ouvir um mototaxista que teria sido a última pessoa a ter contato com a jovem. No entanto, ele foi achado morto na última quarta-feira (4).





A Polícia Civil do Ceará investiga o desaparecimento de uma jovem de 18 anos em Santana do Acaraú, a 228 km de Fortaleza. Depois de passar o Carnaval na cidade de Sobral com o namorado, Tatiane Araújo retornou em uma topic para Santana do Acaraú, onde mora, no dia 27 de fevereiro, mas não chegou em casa.





Ainda segundo apurações da polícia, o mototaxista Expedito Edson Amarante, de 55 anos, que teria sido a última pessoa a ter contato com Tatiane, foi intimado a depor na delegacia, mas ele foi encontrado sem vida, na manhã da última quarta-feira (4). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência realizando os primeiros levantamentos acerca da morte do homem e apura um possível suicídio.









Roupas em matagal





A polícia afirmou que, durante as investigações, na tarde desta quinta-feira (5), peças de roupas que seriam de Tatiane foram encontradas por populares próximo a um açude na localidade de Dourado, zona rural de Santana do Acaraú. As vestimentas serão encaminhas para a serem analisadas na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





A equipe da Delegacia de Santana do Acaraú segue ouvindo testemunhas no intuito de localizar Tatiana e esclarecer o ocorrido.





(Diário do Nordeste)