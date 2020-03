Túmulo de suspeito de sumir com jovem é violado em Santana do Acaraú

O túmulo de Expedito Edson Amarante, de 52 anos, foi violado nesta sexta-feira (6), no Cemitério de Parapuí, localizado na zona rural de Santana do Acaraú. De acordo com moradores do distrito, pessoas entraram durante a madrugada e tentaram atear fogo no caixão.





Durante a manhã, os moradores foram checar o túmulo do homem para saber o que havia acontecido. A sepultura estava aberta e o caixão destampado.









Desaparecimento de garota





Expedito é suspeito de estar diretamente ligado ao desaparecimento de Maria Tatiane Araújo, de 18 anos, que sumiu há mais de uma semana e que foi vista pela última vez com ele em uma motocicleta. De acordo com parentes dela, o homem costumava frequentar a casa da família e gostava muito de Tatiane.





Na última quarta-feira (4), Expedito foi encontrado morto com uma corda no pescoço em um terreno próximo a antiga casa dele, em Chora, no município santanense.





Ontem (5), pela manhã, moradores de Dourados - também na zona rural de Santana do Acaraú - encontraram várias peças de roupas que pertenciam a garota, que ainda segue desaparecida. As vestes foram encontradas perto de um açude. Segundo informações de Adriano Pereira, locutor da Rádio Coqueiros Fm, Tatiane recebeu 50 reais de Expedito para passar o carnaval em Sobral e o suspeito não sabia do atual namoro dela.





A Polícia Civil de Santana do Acaraú segue investigando o desaparecimento da menina e ainda não há informações sobre o paradeiro de Tatiane. Vários moradores de Dourados já se arriscaram a fazerem buscas por contra própria, mas até o momento nada foi encontrado.





Em contato com o Sobral Portal de Notícias, o comandante do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Sobral, major Roberto Morais, afirmou que uma equipe de busca e salvamento já foi enviada para realizarem buscas no açude Lagoinhas.





Fonte: Sobral Portal de Notícias (SPN)