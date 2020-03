POLÍCIA REGISTRA ROUBO DE MOTO NO BAIRRO JUNCO, EM SOBRAL

Na noite de ontem (5), por volta das 20h00, a polícia registrou um roubo de veículo nas proximidades do sindicato dos calçadistas, bairro Junco.





Um homem estava no semáforo, aguardando o sinal abrir, quando teve sua motocicleta tomada de assalto por um indivíduo armado de revólver.





O ladrão subtraiu uma Honda Fan 125 de cor vermelha e placa OIC-2070.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)