POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS ASSASSINAR MORADOR DE RUA EM SOBRAL

Uma ação investigativa, desenvolvida por policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, resultou nas capturas, na tarde dessa terça-feira (03), de três pessoas envolvidas em um homicídio que vitimou Antônio Willams Chaves Nascimento (33), morador de rua, ocorrido na última segunda-feira (02), no bairro Centro, em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





Conforme o delegado Paulo Castro, responsável pelas investigações, logo após serem informadas do crime, equipes da Polícia Civil saíram em diligências no sentido de identificar os autores do fato. Durante as investigações, os policiais chegaram aos suspeitos. Ainda conforme o delegado, o fato se deu por conta de um desentendimento entre eles. Os três suspeitos também são moradores de rua.





Foram presos: Felipe Vasconcelos Araújo (19), com passagens pela Polícia por furto quando menor, Francisco Aristeu de Sousa Nascimento (31), vulgo “Bit”, com antecedentes criminais por lesão corporal, crime contra a administração pública, roubo e furto e Francisco Tiago de Oliveira Borges (28), com antecedentes criminais por lesão corporal e furto.





Sobre o crime





O crime ocorreu no Centro de Sobral, na praça do Antigo Fórum, na madrugada do dia 02 de março deste ano, quando a vítima foi agredida com golpes de pedra e veio a óbito. Diante dos fatos, os suspeitos foram capturados pelas equipes do NHPP e foram autuados por homicídio qualificado e associação criminosa.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos de investigação. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.