Presidente do Patriotas do Ceará tem cargo em comissão no governo PT e aliança com a família Ferreira Gomes desde 2014

Com a negativa do Aliança poder disputar as eleições de 2020, os candidatos Bolsonaristas estão procurando partidos para disputarem as eleições para prefeito e vereador. Um dos partidos mais procurados é o Patriotas, partido pelo qual Bolsonaro quase foi candidato em 2018.





No entanto, o Patriotas em alguns estados no Brasil é dominado pela esquerda. Na mesma eleição que Bolsonaro se elegeu em 2018, o Patriotas no Ceará apoiou o candidato do PT Camilo Santana. A recompensa pelo apoio foi um cargo de diretoria na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR), para o presidente estadual do partido, Samuel Moraes Braga. Antes disso, Samuel, aliado antigo dos Ferreira Gomes, tinha cargo em comissão na prefeitura de Fortaleza com o prefeito Roberto Claudio (PDT).





Em Sobral, interior do Ceará, cidade que ganhou destaque nacional depois que o senador Cid Gomes jogou a retroescavadeira de propriedade dos herdeiros do jornal O Povo em cima dos policiais militares, o presidente municipal do patriotas é funcionário de confiança do caçula da família Ferreira Gomes, o prefeito Ivo Gomes. Antônio Aragão Pontes é presidente do Patriotas em Sobral e ganha da prefeitura cerca de R$ 5 mil por mês e deve apoiar a candidatura do irmão de Ciro e Cid Gomes a reeleição.

Bolsonaristas do Ceará e de todo nordeste estão preocupados com a aliança com o PT e com a família Ferreira Gomes no estado. Eles querem alertar o presidente nacional do partido Adilson Barroso, aliado de primeira hora de Bolsonaro, que não tem conhecimento profundo sobre esses fatos narrados.