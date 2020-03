POSSE DO NOVO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SOBRAL

Na manhã do dia 16 de março de 2020, às 10 horas, no auditório do Tribunal do Júri da Comarca de Sobral, tomou posse o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Antônio Washington Frota na nobre função de Diretor do Foro, cujo mandato se estenderá até março de 2021.

A solenidade foi prestigiada por diversas autoridades, entre as quais: o Exmo. Dr. Antônio Carneiro Roberto (ex-Diretor do Foro de Sobral); o Procurador-Geral do Município de Sobral, Dr. Rodrigo Mesquita Araújo; o Presidente da Câmara Legislativa do Município de Sobral, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos; o Promotor de Justiça da Comarca de Sobral, Dr. Alexandre Pinto Moreira; a Defensora Pública da Comarca de Sobral, Dra. Emanuela Vasconcelos Leite Costa; o Presidente da OAB-CE, Subseccional de Sobral, Dr. Rafael Pereira Ponte; os Juízes de Direito: Dr. Aldenor Sombra de Oliveira, Dra. Janayna Marques de Oliveira e Silva, Dr. Wyrllenson Flávio Barbosa Soares e o Dr. Paulo Santiago de Andrade Silva e Castro; a Vice-Reitora da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque.

Os Cartorários da Comarca de Sobral, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Advogados, Servidores, Estagiários e Terceirizados do Poder Judiciário prestigiaram a solenidade.

O evento foi abrilhantado pela interpretação do hino nacional brasileiro e do hino do Município de Sobral pelo Coral Sementes do Amanhã, sob a regência da Professora Cristina Morena, com o acompanhamento do violonista Professor Stênio Sales.