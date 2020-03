Prefeitura de Sobral concede desconto na conta de água e esgoto das famílias de baixa renda

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), anunciou nesta quarta-feira (18), por meio de decreto, a concessão de desconto, isenção de tarifa e suspensão de corte no fornecimento de água das famílias de média e baixa renda no município durante os efeitos da pandemia do novo coronavírus.





A medida foi tomada dentro do pacote de medidas implementado pelo município para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus.





O desconto para os consumidores chegam a 10% na conta de água das residências que tiverem consumo de até 20m³, que alcançam a média de 47.777 famílias de média e baixa renda, representando a soma de 94% das residências da sede e distritos.





Além disso, ele isentou da tarifa de água e esgoto as famílias cadastradas nos programas sociais do Governo (745), com consumo menor ou igual a 20m³ e suspendeu o corte do fornecimento de água de residências que consumirem menos de 10m³.





A medida foi tomada em virtude da pandemia do COVID-19 e passa a valer a partir desta quarta-feira (18), data da publicação do documento, que tem como objetivo reforçar as medidas de prevenção estabelecidas pelo Plano Municipal de Contingência do coronavírus na cidade.





(Via Célio Brito)